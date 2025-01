Датският крал смени герба на Гренландия заради Тръмп

Д атският крал Фредерик шокира някои историци, като промени кралския герб, за да изобрази по-видно Гренландия и Фарьорските острови, което се възприема и като упрек към новоизбрания американски президент Доналд Тръмп, информира английското издание „Гардиън“ (The Guardian).

По-малко от година, след като наследи на трона майка си кралица Маргрете, която се оттегли от престола в навечерието на Нова година 2023 г.,

крал Фредерик изрази ясно намеренията си да запази автономната автономната датска територия и бившата колония в рамките на кралство Дания.

В продължение на 500 години предишните датски кралски гербове са включвали три корони, символът на Калмарския съюз между Дания, Норвегия и Швеция, който е воден от Дания между 1397 и 1523 г. Те също са важен символ на съседната Швеция.

Но в актуализираната версия короните са премахнати и заменени с по-видни полярна мечка и овен от преди, за да символизират съответно Гренландия и Фарьорските острови.

🇩🇰 Denmark modifies its coat of arms amid Donald Trump's interest in acquiring Greenland



In late December, following statements by U.S. President-elect Donald Trump about wanting to purchase Greenland, King Frederick X of Denmark ordered the removal of the three crowns from the… pic.twitter.com/gz3QH2xHFj