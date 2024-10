Човешка глава и ръце бяха отрити във фризер след продажба на къща

В ластите в град Гранд Джънкшън, Колорадо, направиха смразяващо откритие. На 12 януари по време на почистване на наскоро продадено жилище в града, хора откриха човешка глава и ръце във фризер. Останките са идентифицирани като принадлежащи на 16-годишно момиче, изчезнало преди почти 20 години.

Съдебната служба на окръг Меса обяви, че жертвата е идентифицирана чрез ДНК тест като Аманда Леариел Овърстрийт.

Body parts discovered earlier this year in the freezer of a Colorado home are those of a teenager who has not been seen for decades, authorities said.



