Б уря удари Истанбул и предизвика наводнения в някои райони на града в събота, съобщава АФП. Проливните дъждове превърнаха множество улици в турския мегаполис в реки и причиниха истински транспортен хаос. Наводнен е и историческия закрит пазар „Капалъ чарши“. В подлез бе открито безжизненото тяло на един човек, съобщава частната турска телевизия НТВ.

Заради дъжда за кратко бяха спрени фериботните връзки между азиатската и европейската част на града. От кметската управа издадоха предупреждение към гражданите да бъдат внимателни заради лошото време.

Проливният дъжд продължи около два часа като сериозно засегна историческата „Капалъ чарши“ – един от най-старите закрити базари в света, където много от собствениците заявиха, че магазините им са наводнени.

По улиците във водния капан бяха хванати множество автомобили, чийто шофьори бяха спасявани от екипи на пожарната. В един от истанбулските квартали кола падна в огромна яма, отворила се насред пътното платно заради дъждовете.

