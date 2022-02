Байдън, папа Франциск и водещ сунитски имам с призив за "човешко братство"

П резидентът на САЩ Джо Байдън се присъедини към папа Франциск и водещ сунитски имам, за да призове за по-тясно глобално сътрудничество в борбата с пандемията от коронавируса, изменението на климата и други световни кризи, по повод втората годишнина от знакова християнско-мюсюлманска мирна инициатива, съобщи Асошиейтед прес.

Ватиканът разпространи изявление на Байдън по повод Международния ден на човешкото братство, обявен от ООН за празник на междурелигиозното и мултикултурното разбирателство, вдъхновен от знаков документ, подписан на 4 февруари 2019 г. в Абу Даби от Франциск и шейх Ахмад ел Тайеб, велик имам на най-големия в света ислямски сунитски университет "Ал Азхар" в Кайро.

В документа се призовава за по-голямо взаимно разбирателство и солидарност за справяне с проблемите, пред които е изправен светът. С подкрепата на Обединените арабски емирства инициативата доведе до създаването на комисия на високо равнище, която да разпространява посланието, а днес по време на честването на годишнината беше излъчено видеопослание от Франциск, което беше преведено и на иврит.

В изявлението си Байдън каза: "Твърде дълго време се е утвърждавало ограниченото схващане, че нашият общ просперитет е игра с нулев резултат - схващането, че за да успее един човек, друг трябва да се провали..." Подобен възглед, каза президентът, е довел до конфликти и кризи, които днес са твърде големи, за да може само една нация или един народ да намерят решение за тях.

