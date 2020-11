Атака в Канада, има жертви и ранени

Н ай-малко двама души са убити, а други петима са ранени при нападение на мъж с хладно оръжие в град Квебек, Канада, съобщава Би Би Си (BBC)

Според полицията на Квебек,

заподозреният за нападението е задържан.

Той е млад мъж в средата на 20-те си години и е бил арестуван малко преди 1 ч. местно време.

Quebec City Mass Stabbing:

- 2 dead, 5 injured, after stabbing attack in Quebec City, Canada

- The suspect, who is now in custody, was dressed in medieval clothes

- Stabbings occurred near the National Assembly



pic.twitter.com/rHkXdRtkRI