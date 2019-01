Мъж от щата Флорида на име Грант Амато е бил арестуван днес заради убийството на родителите си и на брат си, е откраднал от семейството си 200 000 долара, които прехвърлил на жена в България, с която се запознал в чат за онлайн връзки, предаде БТА.

Бащата на Грант – Чад Амато, на 59 години, майката Маргарет Амато, на 61 години, и братът Коуди, на 31 години, били открити мъртви в дома им в Чулуота във Флорида във петък. Грант бил арестуван днес за тройното убийство.

В трите месеца преди убийството на близките си 29-годишният мъж откраднал от тях 200 000 долара и прехвърлил парите на жена в България,

с която общувал в еротичния сайт Кам гърлс (Cam Girls).

A Florida man is facing murder charges after the bodies of his parents and brother were found inside their Chuluota home on Friday. https://t.co/74lmyPjTex pic.twitter.com/VxYxEWs66u

Пред разпитващите го Грант разказал, че родителите му научили за кражбата и му дали ултиматум – да изкара 60 дни програма за пристрастени към интернет и към секса, или да напусне дома им. Грант бил закратко в лечебно заведение във Форт Лодърдейл, от което излязъл на 4 януари.

При завръщането си у дома близките му поставили нови условия за съжителство и казали, че ще го изгонят, ако не ги изпълни. Едно от тях включвало да не комуникира с жената в България, но Грант казал, че това било несправедливо, защото

тя му била приятелка и продължил да общува онлайн с нея.

#BREAKING OVERNIGHT: Man arrested for triple murder in #Chuluota.



We expect more details on this from @SeminoleSO over the next few hours. @WESH pic.twitter.com/AcI9gxKxXN