5 души загинаха след руска атака срещу украински град

5 души са загинали, а други 5 са били ранени при руска бомбардировка срещу източния украински град Константиновка, предаде АФП.

„В резултат на тази вражеска атака петима жители - трима мъже и две жени - получиха смъртоносни наранявания“, заявиха от украинската прокурора.

„По предварителна информация най-малко трима души са загинали, а други двама са ранени при обстрела на Костантиновка. Тази сутрин руснаците отново удариха града - те поразиха левия бряг“, написа ръководителят на Донецката регионална военна администрация Вадим Филашкин в Telegram.

#BREAKING Ukraine says five dead in Russian strike on eastern town of Kostyantynivka pic.twitter.com/puLjEEGV3k