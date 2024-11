16-годишно момиче е обвинено в убийството на мъж в Кингс Крос. Тийнейджърката от Брикстън, южен Лондон, ще се яви пред магистратския съд по-късно днес, обвинена в убийството на 51-годишния Антъни Маркс през август тази година.

Маркс беше нападнат на улица Кромер в събота, 10 август.

