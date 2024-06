Жените трябва да спят с 20 минути повече от мъжете

С поред проучванията жените се нуждаят от повече сън, отколкото мъжете, заради "сложните" си мозъци.

Учените са установили, че жените се нуждаят от около 20 минути повече сън в сравнение с мъжете, и са посочили, че това се дължи на факта, че женският мозък работи по-усилено през деня.

Изследването е проведено върху извадка от 210 мъже и жени на средна възраст.

😂 study from Loughborough University, which found that women may need about 20 more minutes of sleep on average because they tend to use their brains more during the day pic.twitter.com/p33eY4GlH3