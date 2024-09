Жената, която се ожени за себе си, се развежда година по-късно

С транна, но интригуваща история "взриви" социалните медии.

Тя е за жена, която се омъжи за себе си, само за да се разведе година по-късно.

Сюлън Кери, 36-годишна инфлуенсърка и модел от Бразилия, привлече световно внимание миналата година, когато се омъжи за себе си в Лондон. Нетрадиционният акт на самобрак първоначално беше сметнат като дръзка проява на любов към себе си и самодостатъчност. Кери беше твърде разочарована от любовните си отношения и се обърна към себе си за партньорство и връзка.

Година след сватбата си Сюлън изненада всички, като обяви, че е решила да се разведе. Въпреки усилията й да проработи брака, включително да посещава сама терапия за двойки, тя в крайна сметка заключи, че съюзът не е устойчив.

Сюлън призна, че въпреки първоначалното си удовлетворение от решението да се омъжи за себе си, тя често се е чувствала самотна по време на брака, което я е довело до трудното решение да го прекрати.

