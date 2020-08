За първи път MTV Video Music Awards без публика

К анадският певец The Weeknd спечели голямата награда на MTV Video Music Awards 2020 в категорията Видео на годината за видеоклипа към песента "Binding Lights".

Композицията на изпълнителя получи и наградата за Най-добра R&B песен.

.@theweeknd is taking home the #VMA for Video of the Year, and sending a powerful message pic.twitter.com/aUNPo8gXAJ — MTV (@MTV) August 31, 2020

Лейди Гага беше отличена за изпълнител на годината.

Звездата получи и първата в историята тройна награда - като музикант, актриса и филантроп. В своята реч Гага призове хората да носят маска.

Ариана Гранде, заедно с Джъстин Бийбър, получиха награда за "Stuck with U" в нова категория, въведена благодарение на коронавируса - Най-добро музикално видео, направено у дома. Другият новоучреден приз - за най-добро изпълнение на живо под карантина, беше присъден на група CNCO за "MTV Unplugged at Home".

Ариана Гранде и Лейди Гага получиха и награда за Най-добра съвместна работа.

Южнокорейците BTS станаха Най-добрата група и спечелиха награди в категорията Най-добра поп песен, както и Най-добра песен в жанра K-pop.

💜 @BTS_twt is taking home the Moon Person for Best Pop at this year's #VMAs! ✨ pic.twitter.com/vfNyLM3ikU — MTV (@MTV) August 31, 2020

Церемонията по обявяването и награждаването на победителите в тазгодишните награди на MTV Video Music Awards се проведе с ограничения поради коронавируса в Ню Йорк и без публика.

Шоуто трябваше да се проведе в центъра "Барклис" в Бруклин, но първоначалните планове се промениха заради коронавирусната пандемия.

Годишната награда е учредена от музикалния канал MTV през 1984 г. като алтернатива на музикалната награда "Грам"-и в категория "видео".

Номинираните за MTV VMA се определят от специално жури, което включва продуценти, представители на звукозаписни компании и преса, като в някои номинации победителят се определя от зрителите чрез гласуване на уебсайта на MTV. На победителите се връчва наградата на MTV VMA - Статуетката на Лунния човек.

По-голямата част от церемонията премина под знака на забавни изпълнения - някои предварително записани, други заснети на различни места в Ню Йорк, въпреки че локациите невинаги можеха да бъдат разпознати.

Колумбийският певец и победител в латино категорията Maluma пя от Бруклин, докато Уикенд представи изпълнението си от Манхатън. Кей-поп звездите BTS, които спечелиха четири награди, пяха от родината си Република Корея. На моменти в предварителното записаното си изпълнение момчетата демонстрираха умелите си танцови движения на фона на "Таймс скуеър".

Рапърът Да Бейби представи няколко свои хита, сред които "Rockstar". По време на едно от изпълненията си Да Бейби рапира, докато скача върху покрива на полицейска кола на фона на горящ град.

Носителката на приза за нов изпълнител - рапърката Doja Cat, предложи футуристичен пърформанс на хитовете си "Say So" и "Like That".

Хитът на вечерта беше нестандартната Лейди Гага, която и този път не изневери на стила си.

Този път тя привлече вниманието на публиката, освен със сценичните си тоалети, и с предпазни маски. Всеки път, при всяка поява на сцената, за да вземе поредна награда, певицата излизаше с различен тоалет и различна маска.

На церемонията не липсваха и провокации.

Например звездата Майли Сайръс пристигна в напълно прозрачна рокля. Майли се изяви по време на събитието тази вечер и представи първото телевизионно изпълнение на новия си сингъл "Midnight Sky".

Песента излезе на 14 август - същият ден, в който тя се раздели с Коди Симпсън.

Това, което остави феновете в страхопочитание, бяха последните моменти от изпълнението, когато тя скочи на гигантска блестяща диско топка, която очевидно напомни на феновете за нейния супер хит "Wrecking Ball".

Източник: Getty Images/Guliver

Лейди Гага и Ариана Гранде също за първи път изпълниха своя хит "Rain on Me" на живо.

Корейската момчешка група BTS направи своя дебют, а Black Eyed Peas направи завръщането си на сцената на MTV VMA след 17 години. The Weeknd, Maluma, Doja Cat, CNCO, Chloe X Halle, Machine Gun Kelly, Travis Barker, Jack Harlow и Lewis Capaldi бяха сред останалите, които се представиха на живо.

Откривайки шоуто, Кеке Палмър отдаде почит на Чадуик Боузман, холивудската звезда, която загуби живота си в борбата с рака на дебелото черво. Встъпителното й обръщение включваше емоционална реч, посветена на звездата от "Черната пантера".

Почитта към актьора продължи през цялото шоу с видео плакет, включващ негови снимки.

The world needs more superheroes, and we all deserve to see ourselves in them. Chadwick Boseman helped make that happen. Rest in power. pic.twitter.com/d05kkkQR6b — MTV (@MTV) August 31, 2020

Сред останалите отличници на видео музикалните награди се нареди рапърката Меган дъ Стелиън с приз в категорията за хип-хоп за парчето й "Savage".

Певицата Тейлър Суифт беше отличена за режисура за парчето "The Man".

"За първи път режисирам видео. Искам да използвам възможността да благодаря на екипа, който повярва в мен като дебютант режисьор, и засне видеото заедно с мен", сподели Суифт.