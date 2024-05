Вярно ли е правилото за 5-те секунди? Науката най-накрая има отговор

Т ова е въпрос, който изглежда никога няма да умре: безопасно ли е да ядете храна, която сте изпуснали, ако я вземете достатъчно бързо?

Доброто старо правило за петте секунди. То е било обект на битови дебати и безброй проекти на научни панаири, като някои твърдят, че е реално, а други го заклеймяват като кофти.

Изглежда като прост въпрос, но науката не винаги го приема сериозно. За щастие съвременните изследователи най-накрая разкриват нюансите зад правилото за петте секунди.

