Draga mama!!!! Sprejela si najpomembnejšo, najodgovornejšo in najzahtevnejšo službo na svetu! Nihče na tem svetu te ne more nadomestiti, nikoli in nikdar! V tej službi so standardi visoki in zahtevnost je na najvišjem možnem nivoju, zato draga mama!!! Hvala, ker si! Točno takšna, kot si, si popolna! Si ena in edina. Si nepremagljiva! Vesel praznik, drage moje mame. PRIVOŠČITE SI KAJ LEPEGA! ❤️❤️❤️ #materinskidan

