В Китай преместиха пететажна сграда (видео)

Б лагодарение на съвременните технологии 85-годишно училище в Шанхай, което е паметник на културата, бе преместено на 61,7 м на северозапад, съобщи Радио Китай.

Преместването е направено с цел да се освободи място за строежа на търговски център.

Училището е на пет етажа и тежи около 7 600 тона. То се "разходи" в продължение на 18 дни до новото си място.

Another Mind Boggling Engineering Feat 🤯 #China construction team just "lifted and moved" a massive school building in Shanghai over a 18 day period to a new location pic.twitter.com/yDdJgpFr9n