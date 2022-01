В Гърция откриха подводница, изчезнала преди 80 години

Г ръцки водолази откриха на дъното на Егейско море италианска подводница, изчезнала преди 80 години, съобщава Express.

Подводницата "Jantina" напуска гръцкия остров Лерос с 48 моряци на борда, но е потопена от торпедо, изстреляно от британската подводница "HMS Torbey"? на 5 юли 1941 г.

"Историята на морските битки е като пъзел и тази находка е част от него. Директна конфронтация между подводници е рядко явление", е цитиран да казва един от участниците в търсенето.

"Jantina" намерила своето последно убежище южно от Миконос на дълбочина 103 метра. Подводницата е идентифицирана чрез архивите на Италианската служба за военноморска история.

Greek divers discovered the wreckage of the #Italian submarine Jantina that was sunk during World War II by the #British submarine HMS Torbay. The wreck lays south of the island of Mykonos, in the #Aegean Sea, #Greece, November 3, 2021 #WW2 pic.twitter.com/Zns5RCqF0s