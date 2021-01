Успяха да възстановят лицето на "Сибирския Тутанкамон"

Р уски учени успяха да възстановят лицата на "Сибирския Тутанкамон" и на пожертваната негова държанка въз основа на повредените им черепи отреди 2600 години, съобщава БТА.

Останките им бяха открити в 80-метрова могила през 1997 година. Половината от черепа на краля липсвала, а този на жената бил силно увреден. Могилата представлявала масов гроб, в който като жертвоприношение били принесени заедно с кралската особа 33-ма души и пет деца. Те трябвало да придружат владетеля в задгробния му живот.

Тайните на Китайските пирамиди

Сега с помощта на съвременната наука лицата на "Сибирския Тутанкамон" и на неговата наложница бяха възстановени в най-големи детайли. Първо са изградени техни триизмерни модели с помощта на лазерно сканиране и на фотограметрия. Проектът се проточил с месеци, тъй като липсвала част от черепа на владетеля. Възстановката представя двойката в кралски одежди, с кожи и златни украшения. Те били открити в погребалната камера. Първоначално жената беше обявена за кралица, но някои историци подозират, че тя е била предпочитаната наложница на сибирския владетел.

По думите на антрополозите Елизавета Веселовская и Равил Галеев, осъществили реконструкцията на лицата, мозъчната част от черепа на владетеля е възстановена огледално по запазеното парче от него.

По-стари от пирамидите - древните ирландски гробници и техните тайни

Най-трудоемко се оказало възстановяването на лицевата част, защото именно тя до голяма степен липсвала. Двойката била открита в дървена погребална камера във вътрешността на 80-метровата могила. В близост били намерени 9 300 златни украшения с общо тегло 20 килограма. Запазената долна челюст на черепа била много важна, защото по нея била възстановена разрушената горна част.

Могилата "Аржа-2" беше открита през 1997 година в Тува в южната част на Сибир. Дрехите на владетеля били натъпкани с хиляди малки златни фигурки на пантери. Държанката била погребана с изумрудени мъниста, със златна гривна и миниатюрен златен казан. В близост до могилата били заровени 14 жребци със златни, бронзови и железни амуниции.

Faces of ‘Siberian Tutankhamun’ and his ‘Queen’ buried 2,600 years ago reconstructed by science. Modern technology brings back appearances of nomadic nobles laid to rest in treasure trove of a tomb https://t.co/Fwpml48yG2 pic.twitter.com/poEwnlYo6L