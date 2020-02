"Убиха кучето ми, защото съм жена"

С ахба Баракзай, семейство ѝ и 7-месечното им куче Асеман, всеки петък излизат в планината близо до дома им в западен Афганистан.

Но миналият петък се превърна в трагедия, след като неидентифицирана група мъже застрелва смъртоносно любимото куче на Сахба.

Нападателите ѝ казали, че една жена не може да притежава куче.

Сабха се страхува, че тази атака може да е нещо повече от обикновена свада. Тя се опасява, че това убийството може да е свързано със спортния клуб за жени, който има.

"Все още не знаем каква е била целта им, но смятаме, че това е заради кариерата ѝ", каза Сетаеш, сестрата на Сахба пред BBC. "Тя беше първата жена, която се сдоби със собствен клуб, а тук тези неща са табу."

So we're killing dogs now in the name of religion and patriarchy?



What's wrong with you "man"kind? #AnimalRights#AnimalCruelty



BBC News - Afghan sports coach says she will flee after dog shot deadhttps://t.co/eTMdceUqCH