Тъжно – мама косатка бута телцето на мъртвото си бебе

К осатка, която привлече вниманието на света през 2018 г., когато беше забелязана да бута мъртвото тяло на новороденото си бебе в продължение на 17 дни, изглежда отново скърби, съобщава Би Би Си (BBC).

Китът, известен като Tahlequah, е загубил още едно бебе и отново бута тялото му,

според Центъра за изследване на китовете. Tahlequah този път беше забелязан край бреговете на американския щат Сиатъл. Известно е, че косатките носят мъртви бебета в продължение на седмица, но учените през 2018 г. казаха, че Tahlequah е поставила „рекорд“.

Центърът за изследване на китовете заяви, че смъртта на всяко малко е „огромна загуба“, но добави, че смъртта на новороденото на Tahlequah е „особено опустошителна“, като се има предвид нейната история.

