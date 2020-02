Трастевере - едно от най-чаровните места в Рим (СНИМКИ)

Красиви картини от Рим. Вечният град предлага много. Красиви гледки, вкусна храна, невероятна история и архитектура. Емоцията тук незабравима. Разходете се непременно до колоритния „Трастевере“ - модерен бохемски район, тясно свързан с дълбоките работнически корени на жителите му. Той е известен с традиционните и модерните пъбовете за крафт бира и занаятчийските магазини, както и с непретенциозните къщи за гости и хотелите на изгодни цени. Районът се слави с доста вкусна храна. Photo credit: @xboss28x / Vesti.bg . . #rome #italian #architecture #italy #travel #instatravel #trip #travelphotography #architecturephotography

