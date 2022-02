Учените: Това може да доведе до нова пандемия

Н ад една четвърт от световните реки, от които са взети проби в рамките на ново мащабно проучване, са замърсени с лекарства в токсична степен.

Пандемията е "издигнала планина" от медицински отпадъци

Според изследователите фармацевтичното замърсяване представлява "глобална заплаха"

за околната среда и човешкото здраве. Когато антибиотиците попаднат във водите, те увеличават вероятността бактериите да развият антимикробна резистентност, която според СЗО и ООН е една от най-големите опасности за човечеството.

Предпазните маски - истинска катастрофа за дивата природа

Rivers polluted with antibiotics could cause the ‘next pandemic’, warn scientists https://t.co/PU5h9Ho0si