Чихуахуа на 21 години е най-старото куче в света

Ч ихуахуата ТобиКийт, която е на 21 години и 66 дни, беше призната от Гинес за най-старото куче в света, съобщи ЮПИ.

Собственичката на кучето Жизела Шоър от Грийнейкърс разказва, че е взела мъничето от приют, когато е било на месеци. Тя работела там като доброволка и една от служителките й разказала за възрастна двойка, която иска да даде кученце, защото вече не може да се грижи за него. Срещнала се с тях, за да го види. То било миниатюрно. Казвало се Пинът Бътър, но тя по-късно сменила името на ТобиКийт.

Жизела Шоър започнала да се чуди дали ТобиКийт не е най-старото куче в света, когато той навършил 20 години.

Гинес потвърждава, че ТобиКийт е доайенът на кучетата, когато е на 21 години и 66 дена.

Кучетата чихуахуа обикновено живеят до 12-18 години.

Toby now shares a name with the @GWR's oldest living dog, whose name is TobyKeith. Now there's a Big Dog Daddy and a Little Dog Daddy! https://t.co/MLX73BH9hF