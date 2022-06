Това е най-опасният път в света (ВИДЕО/СНИМКИ)

Н ай-опасният път в света, известен още като "Пътят на смъртта" или "Camino de la Muerte“ на испански, се намира в Боливия.

Той е велосипеден маршрут с дължина около 60 км, който свързва град Ла Пас с района Юнгас в Боливия.

Пътят привлича около 25 000 туристи годишно и е основна туристическа атракция на Ла Пас. Пътят на смъртта обаче е много опасен и най-малко 18 велосипедисти са загинали на него от 1998 г. насам.

На места пътят е широк само около 3 метра, на него има поредица от остри завои, а на места и "мини водопади". Мантинели се виждат рядко, но за сметка на това белите кръстове, китките цветя и пожълтелите снимки са често явление.

През 90-те години на миналия век толкова много хора загинали при инциденти на пътя, построен от парагвайски военнопленници след катастрофалната война в Чако, Аржентина, (1932-35), че Междуамериканската банка за развитие го описа като „най-опасния път в света“.

Поглеждайки през прозореца на автомобил, отстрани се вижда пропаст на около 1000м дълбочина.

