Това е най-голямата коза на Земята и размерите ѝ ще ви шокират

М архорът е дива коза, която се среща в планините на Централна Азия. Известен с уникалните си навити рога и изключително мощното си и мускулесто тяло, той е създаден да живее в едни от най-предизвикателните условия в целия свят. За съжаление, независимо от невероятната си сила, мархорът се сблъсква със сериозни заплахи и се нуждае от незабавна защита, за да не изчезне завинаги.

Какво прави мархорът специален?

Мархорът е известен като най-големия вид дива коза в света, като мъжките тежат около 110 кг и достигат височина до близо 2 метра. Една от най-забележителните им черти са дългите и усукани рога, които достигат дължина над 1,5 метра. Тези рога се използват от мъжките в битките един срещу един, за да спечелят правото на чифтосване. През сезона на размножаването те се сбиват с рога и мощно се бутат, докато единият мъжки не се предаде и не приеме поражението.

Къде се срещат мархорите?

Мархорите живеят във високи и скалисти планини в страни като Индия, Афганистан и Пакистан. Те растат в гори на височина от 610 до 3600 метра. Тези региони са изключително сурови и студени, но мархорът е перфектно адаптиран към околната среда с помощта на уникално еластични крака за катерене и гъста и дебела козина, за да остане топъл дори в екстремни студове.

“The Markhor is species of wild goat that is native to Central Asia, Karakoram and the Himalayas. The name “Markhor” is thought to have been derived from two Persian words, “mar,” meaning snake, and “kho,r” meaning eater.”



