ТЕСТ: На кой герой от коледен филм приличаш?

О бладало ли ви е вече коледното настроение?

Дори и да не е, не се тревожете. Има време за това.

Все пак липсата на коледно настроение е оправдано. Днес празникът свързваме по-скоро с финансови затруднения, отколкото с емоционална удовлетвореност от събирането с най-близките навръх най-светлия християнски празник.

Днес няма да обсъждаме трансформациите в разбиранията на модерното общество.

Ще си говорим за коледни филми, които или силно обичаме, или непоносимо мразим.

Отговорете на въпросите долу, за да разберете на кой герой от коледен филм приличате.

ОТГОВОРИТЕ ЩЕ ОТКРИЕТЕ В ГАЛЕРИЯТА ТУК

1. Коя е любимата Ви част от коледните празници?

А) Храната!

Б) Времето, прекарано със семейството

В) Разбира се, че подаръците

Г) Коледните песни, коледните филми, коледният дух

2. С кого предпочитате да празнувате Бъдни вечер и Коледа?

А) Със семейството и приятелите ми

Б) Само с най-близките ми хора

В) С приятели

Г) Няма значение с кого, важно е настроението

3. Колко средства смятате да отделите за коледни подаръци тази година?

А) Между 200 и 300 лв.

Б) Между 300 и 500 лв.

В) Не повече от 100 лв.

Г) Не съм си определил/а сума

4. На кого сте планирали да купите подарък?

А) На семейството, както и на най-близките ми приятели

Б) Само на най-близките ми

В) На себе си и на двама-трима приятели

Г) На много хора

5. Къде ще празнувате коледните празници?

А) В къщата на роднина/приятел

Б) Вкъщи

В) В някое заведение

Г) В чужбина

6. Коя коледна песен присъства винаги в плейлиста Ви?

А) Let it Snow! – Dean Martin

Б) Last Christmas – Wham!

В) All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey

Г) Jingle Bell Rock

7. Кой от тези коледни филми сте гледали най-много пъти?

А) „Договор за Дядо Коледа”

Б) „Сам вкъщи”

В) „Гринч”

Г) „Елф”

8. Какво ще си пожелаете на Дядо Коледа тази година?

А) Финансова стабилност

Б) Здраве за мен и близките ми

В) Любов

Г) Професионални успехи

