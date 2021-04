Телеком с нов мобилен план с неограничени минути и мегабайти без лимит на максималната скорост в България и ЕС

А 1 представи нов мобилен план A1 Unlimited, който включва безкрайни минути, неограничени мегабайти без лимит на максималната скорост и неограничени SMS и MMS – в България и в роуминг в ЕС. A1 Unlimited е първият подобен план на компанията за частни клиенти и до края на месец април ще се предлага на промоционална цена - 34,99 лева на месец при двугодишен абонамент. Тя може да бъде допълнително намалена с два лева всеки месец, ако потребителите заплащат своята сметка онлайн през Моят А1.

A1 Unlimited е създаден, за да предложи пълна свобода на абонатите при общуване, работа и забавление в движение. Освен неограничените минути и мегабайти без лимит на максималната скорост, Unlimited включва 200 международни минути към ЕС и пълен набор от дигитални услуги, като Xplore TV GO, A1 Wallet, HBO GO и др.

Неограниченият A1 Unlimited е част от изцяло нови мобилни тарифи на телекома. Те включват общо пет плана с името A1 ONE и предлагат разнообразие от включени минути и мегабайти на максимална скорост. Цените им започват от 14,99 и достигат 31,99 лева на месец, като потребителите на A1 ONE могат да вземат не само два лева отстъпка от месечната си такса, но и 1 000 МВ бонус, ако платят сметката си онлайн през Моят А1.

Новите планове на А1 – неограниченият Unlimited и ONE, са иновативни и по отношение на начина, по който се управляват. Телекомът продължава да насърчава дигиталния начин живот и вече потребителите избират услугите си през мобилното приложение Моят А1 и уеб версията му на A1.bg. Ако доскоро всеки план имаше включени определени услуги, част от които потребителите може да не се нуждаят в момента, то вече те могат сами да решат какво и кога искат да използват.

Източник: А1

А1 предлага широк избор от дигитални услуги и приложения, като сред тях са мобилна телевизия Xplore TV GО с каналите MAX Sport, A1 Wallet, Deezer, Net Protect, HGO GO, абонамент за Capital.bg и др. Всеки план има включен различен брой позиции, които варират от една до четири при A1 Unlimited и се казват Select. Освен това абонатите на А1 ONE ще могат да добавят и „Трафик пакети“ от 10 000 MB, които да се използват за услуги като Deezer, HBO GO, чатове, социални мрежи и други. Броят на „Трафик пакетите“ отново варира според плана – от един до три „Трафик пакета“.

Цялото управление на плановете се извършва само от потребителите – през Моят А1. Всеки клиент на А1 Unlimited и A1 ONE може да влезе в приложението по всяко време и да избере услугите си спрямо позициите в своя план. Така клиентите на телекома вече решават дали да гледат мобилна телевизия с Xplore TV GO и HBO GO, да слушат музика с Deezer, да плащат дигитално с A1 Wallet, или да изберат друга от дигиталните услуги директно от смартфона си с няколко докосвания на екрана. Абонатите на A1 Unlimited и A1 ONE могат да променят своя избор от услуги на всеки 30 дни, така че дори и нуждите и интересите им да се променят, те могат да адаптират своя мобилен план според тях и то сами.