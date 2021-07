Спасиха куче, родено без очи заради жестока практика на развъждане

К ученце, родено без очи поради жестоки практики на развъждане, търси своя дом.

То е наречено "чаена чаша" поради малкия си размер. От организацията "Big Fluffy Dog Rescue" в момента се грижат за нея и искат да споделят историята ѝ, за да отправят предупреждение относно закупуването на т.нар. породи кучета "играчки", пишат от сп. Пийпъл.

Чаена чаша е кръстоска между шнауцер и пшеничен териер. Животното е родено без очи и е сляпо поради начина на развъждане.

"Взехме я когато беше на 4 седмици, тежеше половин килограм и трябваше да бъде хранена с бутилка...", пишат от организацията.

Освен че е напълно сляпа, Чаена чаша се ражда с залепен пикочен мехур към матката. Кученцето е дребно по размер и най-вероятно никога няма да тежи повече от 8 кг.

