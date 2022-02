Снимка на секси престъпник подлуди хиляди жени

С нимка на британски престъпник обиколи социалните мрежи и подлуди хиляди жени, съобщава The Independent, цитиран от БГНЕС.

Подобно на американския си "брат по съдба" Джеръми Мийкс, 37-годишният Джонатан Кейхил стана известен с фотографията, която полицията публикува след ареста му.

Кейхил е арестуван и осъден за грабеж. След известно време той е освободен условно, но в края на януари нарушава условията за освобождаване и бяга.

Полицията на Западен Йоркшир публикува негова снимка, направена след първото задържане, но вместо да получи сигнали за местоположението на Кейхил, той печели цяла армия от почитателки.

Благодарение на атрактивния си външен вид 37-годишният мъж моментално се превърна в „най-секси престъпника“ във Великобритания и хиляди жени започнаха да обсаждат уеб страницата на полицейското управление, признавайки любовта си към обирджията.

Жените признават, че били привлечени от правилните черти на лицето на престъпника, атлетичната му фигура и „пронизително сините очи“. Мнозина го описват като "фитнес престъпник" и "престъпно сексуален".

