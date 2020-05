Снимат филм за отделянето на Хари и Меган от кралското семейство

И сторията за скандалния отказ на Меган Маркъл и принц Хари от кралската власт ще бъде пресъздадена във филм, съобщава "Мирър".

Почти всичко е готово за снимките на лентата, която ще бъде наречена "Хари и Меган: Напускане на двореца".

Екипът очаква само приключването на пандемията от коронавирус. Проектът се продуцира от американската телевизионна компания TVLine.

The new Harry and Meghan movie will show the couple's 'escape' from royal duties https://t.co/tizEl2J2XC pic.twitter.com/CZiqhyS5Bh