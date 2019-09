Б ългарската публика първа ще може да гледа новия филм на Роман Полански "Офицер и шпионин" след представянето му на фестивала във Венеция.

Лентата ще открие петото издание на международния кино-литературен фестивал CineLibri на 5 октомври в НДК.

Сюжетът

Филмът пресъздава Аферата "Драйфус". Годината е 1895, Париж, младият офицер от еврейски произход Алфред Драйфус е несправедливо обвинен в шпионаж в полза на Германия и осъден на доживотен затвор на Дяволския остров. Той е разжалван публично пред огромна тълпа. Историята ни връща към скандала, който привлича вниманието на целия свят в навечерието на XX век и звучи актуално и днес – история за лов на вещици, тайни трибунали, неуправляеми разузнавателни агенции, доносници.

Флимът е сниман с внушителен бюджет, а в ролите ще видим Жан Дюжарден („Артистът”), Луи Гарел („Изключителният Годар”), Матю Алмарик („Скафандърът и пеперудата”), Еманюел Сене („Венера в кожи”). Работното заглавие на филма е "Аз обвинявам" по известната фраза на писателя Емил Зола в неговото отворено писмо в подкрепа на капитан Драйфус.

Авторът

„Офицер и шпионин”, копродукция на Франция и Италия, е по бестселъра на Робърт Харис- известен английски журналист, репортер на Би Би Си, майстор на трилъри. Книгите му са преведени на 37 езика, повечето от тях са успешно филмирани.

През 1995 г. издава романа „Енигма“ - за разкриването на тайния код за комуникация на нацистите през Втората световна война. През 2001 г. е екранизиран в едноименния филм с участието на Матю Макфейдън, Дъгрей Скот, Кейт Уинслет, Сафрън Бъроуз.

В следващия си роман „Архангел“ описва историята на британски историк, който търси тайния дневник на Сталин. По книгата е сниман телевизионен филм с участието на Даниел Крейг, и Екатерина Редникова.

Първият му роман „Fatherland“, който излиза през 1992 г., също е екранизиран в едноименния телевизионен филм с участието на Рутгер Хауер, Миранда Ричардсън и Питър Вон.

Приятелството между Харис и режисьорът Роман Полански води и до съвместна работа. Филмът на Полански от 2010 г. „Писател в сянка“, с Юън Макгрегър, Пиърс Броснан и Оливия Уилямс, е по трилъра на Харис "Сянката" - за политическите манипулации и задкулисни игри във висшите кръгове.

"Писател в сянка" е европейският филм на годината

Режисьорът

Брилятен режисьор с филми - шедьоври, като "Китайски квартал", "Пианистът", "Деветата порта", "Горчива Луна", три пъти носител на Оскар за най-добър режисьор (за "Пианистът","Тес" и "Китайски квартал"), Роман Полански вече 4 десетилетия е в центъра на скандал, който периодично привлича внимание.

През 1977 г. е обвинен в САЩ в изнасилване на 13-годишно момиче. Режисьорът определя обвиненията като абсурдни, но се признава за виновен в незаконни сексуални отношения и прекарва 42 дни в затвора. След като е пуснат под гаранция, той заминава за Франция и оттогава живее в Европа.

Полша отказа екстрадирането на Полански в САЩ

Поредна жена обвини Полански

Появата на новия му филм на фестивала във Венеция тази година отново припомни неговото провинение. Фестивалното ръководство бе обвинено за включването на "Офицер и шпионин" в конкурсната програма. Председателката на журито Лукреция Мартел демонстративно обяви, че няма да присъства на събитието за филма на Полански, което накара продуцентите да реагират и да заплашат, че лентата ще бъде изтеглена от фестивала. Въпреки скандала, филмът предизвика голям интерес, бе аплодиран по време на прожекцията и спечели Голямата награда на журито на кинофестивала.

Roman Polanski's film 'An Officer and a Spy' is favourite to win the top award at Venice's film festival



But feminists are furious that the controversial director - convicted of drugging and raping a 13-year-old girl - was even allowed to competehttps://t.co/TzFURSfscp pic.twitter.com/tMrqiyp4dw