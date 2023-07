След като разкри, че му остават „две-три години“ живот: Долф Лундгрен се ожени

А ктьорът от "Роки" Долф Лундгрен се ожени за годеницата си, след като наскоро разкри, че му остават "две-три години живот".

65-годишният актьор и 27-годишната му партньорка Ема Крокдал сключиха брак на прекрасна церемония в Миконос, Гърция.

Долф и Ема се сгодиха през 2020 г. по време на романтично бягство в Швеция. Двамата оповестиха публично връзката си няколко месеца преди това.

Rocky IV star Dolph Lundgren, 65, marries 27-year-old fiancée after cancer battle left him with '2-3 years to live' https://t.co/eSrmwbuQcg

Според двойката те са избрали да се обвържат във вилата си в Миконос, заобиколени от близките си приятели и семейството си.

"С двата COVID-а и дългия път на предизвикателни медицински лечения ни се наложи да отлагаме плановете си за брак много пъти", казват те.

Двамата казват: "Чувствахме, че най-накрая е дошъл правилният момент да отпразнуваме любовта, живота и щастието - в страната на боговете."

Долф има две дъщери, близки до възрастта на съпругата си, 27-годишната Ида и 21-годишната Грета. Той споделя двете с бившата си съпруга Анет Квиберг.

Това се случва, след като Долф разкри, че тайно се е борил с рака през последните осем години и заяви, че сега "цени живота много повече".

Dolph Lundgren, 65, marries fiancée, 27, after Rocky actor given 'two to three years' to livehttps://t.co/NtUZw5ACRj pic.twitter.com/7etucFJLd2