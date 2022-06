От Египет през Рим до Англия: Играта, която превзе света преди 5000 години

В ъпреки съвременната ѝ популярност, малцина знаят, че таблата всъщност е една от най-старите настолни игри, познати на човека. Историята на таблата се простира 5000 години назад и обикаля целия свят, обхващайки няколко континента и държави - от Египет и Иран до Англия и дори Китай.

Таблата е проста игра, състояща се от табла, петнадесет бели пула, петнадесет черни пула и два зара.

На дъската има 24 тесни триъгълника, наречени точки, с редуващи се цветове, които са групирани в четири квадранта с по шест триъгълника.

Всеки играч има домашна дъска и външна дъска, всяка от които е съставена от по шест триъгълника, обърнати към тези на другия играч.

Целта на играта е играчът да премести всички пулове на домашната си дъска, преди това да направи неговият противник.

Едва след това играчите могат да започнат да изнасят всички пулове от домашната си дъска.

Пуловете се преместват в зависимост от хвърлянето на заровете, като играчите могат да "удрят" фигурите на противника си и да ги принудят да започнат отначало. Това е игра на късмет и умения, която остава популярна и до днес.

Възникнала ли е таблата в Древен Египет?

Смята се, че таблата възниква за първи път в Египет като игра, наречена сенет, известна още като играта на тридесетте квадрата. Тя се играела със зарче и дъска с шарки, на която имало квадрати в три реда по десет.

Играта датира от 3000 г. пр.н.е. и въпреки че правилата ѝ са изгубени във времето, приликите ѝ с таблата карат мнозина да предполагат, че двете игри са свързани.

Еволюцията на настолните игри

Подобни на таблата игри са открити от древна Персия в днешен Иран. Намерени са много дъски за игра с 20 квадрата, като най-ранната дъска е намерена в Шахр-И Сохта.

Дъската за тази игра изглежда много подобна на тези, намерени за играта сенет. Всъщност в Египет табла за игра на 20 квадрата са открити върху резервната страна на кутиите за игра на сенет.

Друг вид дъска от древна Персия има още по-голяма прилика с дъската за табла. Тя е намерена в Джирофт, Иран, и има три успоредни реда от дванадесет кръгли полета, което е с един ред повече от съвременната дъска за табла.

Дъската в Джирофт е прекъсната по средата, за да се образуват два блока от по шест полета от всяка страна, за разлика от дъската за табла, която има два реда от по дванадесет полета от двете си страни.

Подобно на таблата и сенето, тази игра изглежда, че е била състезателна, като целта била да се премстят фигурите от едната страна на дъската до другата преди противника си.

Табла в Древен Рим

Знаем, че този стил дъска в крайна сметка е дошъл в Западна Европа, защото подобни дъски от много по-късен период са открити в Древен Рим.

Има сведения за намерени остатъци от игра, която е била наричана и известна като "зарове".

На тази дъска има три реда от по дванадесет точки. Смята се, че играта произхожда от сенето. Играта е променена около 1 век след Христа, когато е премахнат един ред полета.

Твърди се, че римският император Клавдий толкова много е харесвал играта, че е вградил дъска в каретата си.

Въпреки че тези по-ранни игри имат някои поразителни прилики с таблата, най-старата игра с правила, близки до тези на таблата, е гръцката игра tabula.

Играта е описана в епиграма (кратко сатирично стихотворение) на византийския император Зенон. Целта на играта е била същата като при таблата.

Имало е 24 точки, по 12 от всяка страна, а всеки играч е имал по 15 броячи. За разлика от таблата, заровете са три, а не два. Смята се, че тази игра е пряк наследник на по-ранната Ludas Duodecim Scriptorum.

Таблата и нейното развитие през Средновековието

От XI в. нататък настолните игри стават изключително популярни в Европа. Има данни, че през 1025 г. в Англия се играе настолна игра, наречена "нард".

Това вероятно е най-ранната форма на таблата, каквато я познаваме днес.

Смята се, че играта е достигнала до Англия благодарение на рицарите, които са се връщали от кръстоносните походи. Популярността на играта във Франция нараства приблизително по същото време, както и в Англия, дотолкова, че през 1254 г. се налага Луи IX да издаде указ, с който забранява на своите служители да играят. Не след дълго всички в Европа започват да играят настолни игри.

Таблата започва да заема важно място и в изкуството по време на Ренесанса.

Тя присъства в картините на много от холандските майстори, като "Градината на земните удоволствия" на Йеронимус Бош и "Триумфът на смъртта" на Пьотър Брьогел. Той се появява и в "Кардашите" на Караваджо.

В много литературни произведения също се споменава за игра на "маси".

През 1666 г. се съобщава, че "tables" е старото наименование на таблата. Споменаване на играта на маси прави английският драматург и поет Уилям Шекспир в "Изгубеният труд на любовта" , както и неговият колега английски поет Джефри Чосър в "Кентърбърийски разкази" .

Таблата в съвременния свят

Наименованието "табла" обаче се появява едва през XVII век. Първото споменаване на таблата е в писмо на Джеймс Хауел от 1635 г., а през 1743 г. Едмънд Хойл за първи път излага официалните правила за таблата в "Кратък трактат за играта на табла". През годините популярността на играта расте и намалява, а в правилата ѝ се правят малки промени.

