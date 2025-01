Саке, направено в Космоса, ще струва над 500 000 долара

Я понски производител на саке се насочва към място, където никой производител на саке не е ходил преди: Kосмоса.

Asahi Shuzo, компанията, която стои зад популярната японска марка саке Dassai, планира да изпрати съставки за саке на Международната космическа станция (МКС), за да ферментира много специална напитка.

Ако се получи, само една 100-милилитрова бутилка ще бъде предложена за продажба на Земята на цена от 100 млн. йени, или около 653 000 долара. Стандартната порция е 80 мл, което я прави много скъпа напитка.

„Няма гаранция за 100% успех на тестовете за ферментация“, казва Суя Уетсуки, пивовар, отговарящ за проекта в Asahi Shuzo.

Той каза, че разликата в гравитацията може да повлияе на начина, по който се предава топлината в течността, което да доведе до различен процес на ферментация в космоса, отколкото на Земята.

