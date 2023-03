Роджър Уотърс критикува остро Франкфурт след отменен концерт заради антисемитски изказвания

М узикантът и съосновател на група "Пинк Флойд" Роджър Уотърс разкритикува остро град Франкфурт, че е отменил негов концерт заради антисемитски изказвания, като нарече този ход атака срещу свободата на изкуството, предаде ДПА.

"Вземащите решения във Франкфурт знаят, че са от грешната страна на закона", каза Уотърс в изявление, направено от Лондон.

Държавни служители са отправили призив към компанията, която стопанисва залата, да отмени концерта на 28 май.

