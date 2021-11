Ричард Донър "завещал" на Мел Гибсън да довърши "Смъртоносно оръжие"

М ел Гибсън ще режисира и ще изпълни главната роля в петия филм от поредицата "Смъртоносно оръжие", снимките за който ще започнат догодина, пише в. "Сън", като уточнява, че актьорът е „загатнал“ новината на пресконференция в Лондон.

За "Смъртоносно оръжие 5" се заговори през 2020 г. През декември същата година режисьорът на предишните четири филма Ричард Донър потвърди, че ще заснеме нова продукция от поредицата.

Mel Gibson will direct the fifth - and likely final - installment of #LethalWeapon, taking over from franchise director Richard Donner who passed away in July: https://t.co/Yz0pkmzrYl pic.twitter.com/pOq3iYOgIw