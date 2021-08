Риана на върха! Как певицата официално стана милиардер

Б огатството на поп звездата Риана възлиза на 1,7 милиарда долара, което я прави най-богатата изпълнителка в света.

Mузиката ѝ обаче не е основен източник на нейното богатство, пише сп. "Форбс".

Rihanna is now the wealthiest female musician in the world and second only to Oprah Winfrey as the richest female entertainer. But it’s not her music that’s made her so wealthy. Learn more here https://t.co/BQeRv6oBJS #SelfMadeWomen