"Грехота е да носиш нещо подобно само веднъж": Ралф Лорън с бутиково ревю в офиса си в Ню Йорк

Р алф Лорън заложи на минималистичен стил при последното си модно ревю, издържано в приглушени тонове, което той представи пред ограничен кръг хора в по-интимна обстановка в собствените си офиси в Ню Йорк, съобщава АП.

През годините Ралф Лорън е бил известен с много грандиозни модни спектакли: например завладяването на Сентрал парк за пищно честване на годишнина или организирането на ревю на модния подиум на фона на впечатляващата му колекция от класически автомобили.

Но за колекцията си за есента и празниците на 2024 г. той реши да бъде минимален - поне минимален от гледна точка на Ралф Лорън. Това означаваше интимно шоу в понеделник вечерта в (сравнително) малко дизайнерско студио в офисите му в Ню Йорк. То бе вдъхновено от първото му дамско модно шоу през 1972 г., когато той показва творбите си пред редактори и приятели в собствения си офис.

Irina Shayk Spotted at the Polo Bar Following Ralph Lauren Show in New York More images at: https://t.co/DaeJ6xtu8z #IrinaShayk #PoloBar #RalphLauren #NewYorkFashionWeek #NYCstyle #celebrityspotting #fashionicon #NYCnightlife #modelbehavior pic.twitter.com/RWqsxuOAur

Пред типично звездния първи ред, включващ актрисите Глен Клоуз, Джесика Частейн, Кери Уошингтън, Ребека Хол и Джоди Търнър-Смит, Лорън откри шоуто си с намек за непреходност - появи се неговата муза, супермоделът Кристи Търлингтън, сега на 55 години, в елегантно бежово вълнено палто.

Последва серия от модели в успокояващи неутрални тонове: охра, кафяво, сиво, черно и металик. Меката палитра характеризира както дневните облекла от рода на прилепнали сака и пуловери с панталони, така и вечерните тоалети от фини рокли с пайети. Имаше обемни пуловери, много ботуши и широки кожени колани с катарами с неговото лого RL.

Имаше и познатите уестърн акценти на Лорън, като дългите ресни по палтата и ръкавите на саката. И особено каубойската шапка, която придружаваше не само ежедневни ансамбли, но и оформи ефектния финал със запомняща се визия - като аксесоар към рокля с гол гръб в искрящо злато.

84-годишният Лорън се появи за кратко в края на ревюто, облечен в добре износени джинси, като предизвика радостните възгласи на публиката, сред която беше и редакторката на „Вог“ Анна Уинтур.

Клоуз носеше костюм от сако и панталон в бяло на Лорън. „Това е един много, много специален ансамбъл“, каза актрисата и допълни: „Той беше направен специално за мен. По поръчка. Преди пет години. Облечена в него, получих наградата на Гилдията на актьорите в САЩ. И ето ме тук. Изглежда също толкова красив. Грехота е да носиш нещо подобно само веднъж.“

Клоуз добави, че когато е израснала в Нова Англия, „манталитетът е бил такъв: купуваш нещо, което е много качествено, и го носиш, докато се износи. Така съм възпитана.“

The Ralph Lauren show took place in New York City. He presented a soothing, neutral-heavy collection in an intimate show at his own studio with models like Anok Yai, Imaan Hammam, Christy Turlington, and guests like Jessica Chastain and more. https://t.co/fanxjQdzfM