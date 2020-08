Пуснаха ново приложение за запознанства за любители на котки

У морихте се да се влюбите в някого, след което да разберете, че той мрази вашия домашен любимец? Вече има решение!

По повод отбелязания преди броени дни Международен ден на котката на пазара излезе ново приложение за запознанства на двойки, които са фенове на тези домашни любимци и притежанието им няма да бъде повод за дрязги, пише Metro.

“Tired of falling in love with someone only to find out they hate your pet? Yeah, us too.

A new dating app aims to remedy that, though, and is solely for lovers and owners of cats.

Tabby launched today to coincide with International Cat Day” - @MetroUK



https://t.co/xVcWVBGbMd