Продадоха перфектно кръгло яйце за 550 долара

И деално кръгло яйце, „едно на милиард“, е продадено на търг за близо 550 долара.

Служител на фермата „Фентън“ на границата между Съмърсет и Девън в Англия открива аномалията в края на миналата година. След като открива яйцето, Алисън Грийн решава да го продаде на търг. По-рано тази седмица яйцето беше продадено за 420 паунда, което се равнява на почти 550 долара.

„Чувствах се така, сякаш гледам едно от децата си в спортно състезание, когато всички наддават. Беше просто брилянтно. На всички, които наддаваха, съм просто много, много благодарен“, казва Грийн пред BBC.

Търгът се проведе в аукционната къща Bearnes Hampton Littlewood Auctioneers, голяма компания за търгове и оценки на произведения на изобразителното изкуство и антиквариата в Югозападна Англия. Всички приходи бяха предоставени на благотворителната организация Devon Rape Crisis, която подкрепя местните жертви на сексуално насилие и злоупотреба.

Д-р Давина Кал, главен изпълнителен директор на благотворителната организация, заяви пред „Индипендънт“: „Радваме се на усилията на Али да събере средства за нас от своята находка яйце“.

