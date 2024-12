Учен с прогноза: През 2025 г. жените може да изпреварят мъжете в използването на секс роботи

С ледващата година може да се окаже годината на любителя на роботи.

Докато мнозина все повече се страхуват от автоматизацията на работното място, някои футуристи прогнозират, че през 2025 г. машините ще дойдат в любовния ни живот.

Тази нова година е датата, на която футуристът д-р Йън Пиърсън очаква, че човечеството „ще започне да вижда някои форми на роботизиран секс, които ще се появят в домакинствата с високи доходи и много богати семейства“.

Докторът по физика и математика, който се хвали с 85-процентна точност на прогнозите си, твърди, че през 2025 г. жените може да изпреварят мъжете в използването на секс роботи - отчасти защото вече имат технологична преднина.

Секс играчките съществуват от повече от век - отбелязва д-р Пиърсън, - но сега динамичната индустрия не произвежда само самостоятелни устройства, а и теледилни устройства, които пренасят цялото забавление и функционалност на компютрите и мрежите и в секса.

