Дисекция на душата и тялото във филма "Престъпления от бъдещето"

К ултовият канадски режисьор Дейвид Кроненбърг представи в Кан новия си филм "Престъпления на бъдещето" с обещание отново да разтърси публиката.

Кроненберг вече половин век изследва телата и душите в катарзисни филми, заснети като кошмари, които изразяват потиснатото насилие на девиантната сексуалност и поглъщащата технология, предаде Франс прес.

Продукцията с участието с Виго Мортенсен, Кристен Стюарт и Леа Сейду е включена в надпреварата за "Златна палма".

Дейвид Кроненбърг се завръща в Кан след осемгодишна пауза.

Редовен участник във фестивала, 79-годишният канадец печели специалната награда на журито през 1996 г. за "Катастрофата" - трилър, който шокира, но го извежда до позицията на председател на журито през 1999 г.

Зад флегматичния вид, изключителната учтивост, високото чело и пронизващите воднисти очи на Кроненбърг се крие диво въображение.

Canadian director David Cronenberg, who presented his latest movie ‘Crimes of the Future’ at #Cannes2022, said the potential overturn of the Roe v. Wade ruling, that established a nationwide right to abortion in the U.S., is ‘completely insane’ https://t.co/jVfl5cRlhr pic.twitter.com/R14sPqp0oE