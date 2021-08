„Потвърден“ акаунт на Кормак Маккарти в Twitter се оказа фалшив

А каунт в Twitter на писателя Кормак Маккарти, потвърден преди погрешно, се оказа фалшив, съобщи говорител на социалната медия, цитиран от Асошиейтед прес.

Кормак Маккарти е известен с това, че страни от медиите.

A Twitter spokesperson says the fake "Cormac McCarthy" account that went viral in the past few days "was verified by mistake" and that the mistake has now been reversed. https://t.co/6M1PexDYKW