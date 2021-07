Почина Джони Вентура - легендарният изпълнител на салса и меренге

Л егендарният доминикански изпълнител на музика в стиловете салса и меренге Джони Вентура почина на 81 години, съобщиха световните информационни агенции.

Инфаркт е причината за смъртта на певеца, чието рождено име е Хуан де Диос Вентура Сориано.

Rest in peace to pioneer and Merengue legend, “El Caballo Mayor,”

Johnny Ventura. 🇩🇴 pic.twitter.com/yPr4l8oKDc