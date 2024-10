„По-силно, моля“: Посетители на японски бар плащат, за да бъдат зашлевени

Е дна японска изакая (традиционен японски бар, където се сервират алкохолни напитки с различни закуски и ястия на достъпни цени), която била на път да затвори, придоби слава и очевидно възроди бизнеса си - след като започна да предлага на посетителите услугата да бъдат удряни по лицето преди хранене.

В Shachihoko-ya izakaya в Нагоя първоначално е имало само една жена от персонала, която е нанасяла ударите, и всеки клиент е получавал шамар, без да бъде таксуван, според китайския канал в YouTube Save Your Money In Japan, който публикува видеото на 30 ноември.

Тъй като търсенето на шамари преди хранене нараснало, се наложило да наемат още служителки, които да нанасят шамари.

Освен това започнали да начисляват и такси: Посетителите плащат по 100 йени за шамар, и 500 йени, ако искали конкретен служител да ги зашлеви, съобщава китайскоезичната медия Liberty Times Net. Според съобщенията не е имало мъже, които да удрят клиентите.

И мъже, и жени, японски граждани и чужденци, отивали в izakaya, за да бъдат ударени. Съобщава се, че услугата за удряне по лицето е съживила бизнеса на изакая.

Shachihoko-ya currently does not offer slaps. We appreciate the attention it has received today, but we cannot accommodate visits with the intention of receiving slaps. We didn't expect old videos to go viral like this, so please understand before comming. pic.twitter.com/Xd30LjNTpk