Писмо на момиче до Дядо Коледа възмути социалните мрежи

Б аща реши да сподели в социалните мрежи писмото на десетгодишната си дъщеря до Дядо Коледа и това предизвика възмущение.

Малкото момиче е съставило списък с 26 желания за подаръци, които показват ужасно материалистично мислене за дете.

В списъка са включени „iPhone 11”, слушалки „AirPods”, новият „MacBook Air”, диамантени обеци, парфюм „Chanel” и четири хиляди долара.

„Дъщеря ми вероятно не е била на себе си, когато е съставила този списък”, пише бащата на момичето.

Постът му набра над 120 хиляди харесвания и е споделен от други потребители 20 хиляди пъти.

Множество хора коментираха списъка с желания на малкото момиче.

Според някои бащата трябва да си потърси нова работа.

„За съставянето на този списък явно е имало помощ от майката”, посочва потребител.

„Време е да кажа на дъщеря ми, че Дядо Коледа не съществува”, заявява друг.

„На 40 години съм и желанията ми дори не са били близки до тези”, споделя потребителка на социалната мрежа.

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list 😒😒😒 pic.twitter.com/Qqsje79rda