Паролата ви може да е по-силна от ядрените кодове на САЩ по време на Студената война

А ко смятате, че собствените ви навици за пароли са лоши (да добавяте цифрата „1“ след името на котката си), ще се успокоите и ще се ужасите, когато научите, че се твърди, че ядреният арсенал на САЩ е бил много по-малко защитен по време на Студената война със Съветския съюз.

Ако приемем, че не сте д-р Стрейнджлав, вероятно бихте искали ядрените кодове да бъдат максимално защитени, за да се предпазите от случайни или неразрешени ядрени удари.

През 80-те години на миналия век един академик от Харвард и специалист по водене на преговори и управление на конфликти стига до особено сигурна идея и я предлага на Пентагона: Ядрените кодове трябва просто да бъдат вградени в гърдите на колега на президента. След това, в случай че реши да изстреля ядрена ракета, президентът ще трябва да извади кодовете с нож.

В статия, публикувана в Бюлетина на атомните учени през март 1981 г., Роджър Фишър описва концепцията.

„Има един млад мъж, вероятно офицер от военноморските сили, който придружава президента. Този млад мъж има черно куфарче, което съдържа кодовете, необходими за изстрелване на ядрени оръжия. Мога да видя как президентът на заседание на персонала разглежда ядрената война като абстрактен въпрос. Той може да заключи: „По план 1 на СИОП решението е положително, съобщете линията Alpha XYZ.„ Подобен жаргон държи на разстояние това, за което става дума“, пише Фишър.

Your Password May Be Stronger Than US Nuclear Codes During The Cold Warhttps://t.co/1uiH8HeMAH