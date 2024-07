Откриха мистериозен „тъмен кислород“ в дълбините на океана

М еталите на дъното на дълбоките океани произвеждат „тъмен кислород“ на около 4000 метра под повърхността, сочи ново проучване.

Откритието оспорва дългогодишните предположения, че само фотосинтезиращите организми - тези, които използват слънчева светлина, вода и въглероден диоксид, за да създават гориво и кислород - като растенията и водораслите, генерират кислород на Земята.

То може дори да постави под въпрос начина, по който е възникнал животът на Земята.

Проучването показва, че кислородът може да се произвежда и на морското дъно, където не достига светлина, за да се поддържат дишащите кислород (аеробни) морски обитатели, живеещи в пълна тъмнина.

Natural Batteries On The Deep Ocean Floor Appear To Be Making “Dark Oxygen”https://t.co/B5qbaeL2DY