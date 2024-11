Откриха древно съкровище, изработено от извънземен метал

С ред безценно златно съкровище от иберийската бронзова епоха, ръждясали предмети може да се окажат най-ценните от всички.

Потъмняла гривна и ръждясало кухо полукълбо, украсено със злато, всъщност са изковани не от обикновен земен метал, а от метеоритно желязо, разкриват изследвания.

Откритията, ръководени от Салвадор Ровира-Лоренс, пенсионираният ръководител на консервацията в Националния археологически музей на Испания, бяха публикувани през януари и показват, че технологиите за металообработка в Иберия преди повече от 3000 години са били много по-развити, отколкото досега се смяташе. Съкровището на Вилена, открито през 1963 г. в съвременен Аликанте, съдържа 66 златни артефакта и отдавна е ключов пример за златарството на Иберийския полуостров и цяла Европа от бронзовата епоха.

Двата странни предмета — малко кухо полукълбо, вероятно част от скиптър или дръжка на меч, и гривна — са направени от желязо, което е необичайно за времето. Иберийската желязна епоха започва едва около 850 г. пр.н.е., докато златните артефакти са датирани между 1500 и 1200 г. пр.н.е.

Тъй като желязото, изковано от земята, не се е използвало още, изследователите се насочили към метеоритното желязо, което е било ценено още в бронзовата епоха. Известни примери включват метеоритната кама на Тутанкамон.

Метеоритното желязо има много по-високо съдържание на никел от земното, което улеснява разпознаването му.

