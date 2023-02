Откриха алигатор в езеро в Ню Йорк

А лигатор бе открит в езерото на „Проспект парк“ в Бруклин, в Ню Йорк и след изследвания бе установено, че животното е глътнало тапа за вана, съобщи Асошиейтед прес.

An alligator abandoned in New York City was found "very lethargic" near a lake in Brooklyn's Prospect Park on Sunday.



The 4-foot alligator was possibly suffering cold shock, local authorities said, since the species is used to tropical climates. https://t.co/J6NR2sNTFu