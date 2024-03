Оперираха двуглава змия, след като кихнала със следи от кръв

Т игър-Лили, изключително рядката двуглава западна змия плъх, се възстановява добре след претърпяната по-рано този месец критична операция, която, изненадващо, няма нищо общо с многото глави на змията.

Въпреки че западната плъхова змия (Pantherophis obsoletus), известна още като черна плъхова змия, е често срещан неотровен вид в голяма част от централната част на Северна Америка, тази двойка е рядък случай на полицефалия - 1 на 100 000.

Полицефалията е форма на сдвоени близнаци, при която едно тяло има две независими глави.

В случая с тази змия всяка от главите е наречена Тигър и Лили. Кръстена е от семейството, което е намерило уникалния индивид през 2017 г.

След като отпразнуваха шестия си рожден ден през октомври миналата година, дългите 1,5 м близнаци трябваше да продължат обиколката си из обектите на Департамента за опазване на околната среда на щата Мисури (MDC) на 18 март, но след като кихнаха със следи от кръв по време на хранене, обиколката беше преустановена седмица преди планираното им отпътуване.

"Това веднага предизвика тревога у нашите служители и ние бързо я записахме на преглед при екипа за здраве на животните в зоопарка в Сейнт Луис", казва в изявление натуралистът от MDC Лорън Бейкър.

След като проучи състоянието на Тигър-Лили, ветеринарният екип на зоопарка в Сейнт Луис установи, че яйчниците на близнаците са в стаза преди овулацията.

Д-р Майкъл Уоршоу, щатен ветеринарен лекар в зоологическата градина в Сейнт Луис, обясни:

"При нормални обстоятелства яйчникът ще развие фоликули, след което ще ги овулира като яйца, които евентуално ще бъдат снесени. В случая с Тигър-Лили тя започна репродуктивния цикъл, но фоликулите не овулираха, а продължиха да растат и да остават статични в яйчника. С течение на времето това е довело до възпаление и риск от инфекция".

