Огромна дупка се отвори в центъра на футболно игрище в Илинойс (ВИДЕО)

В центъра на футболно игрище в САЩ се е отворила дупка с дълбочина от около 30 метра и ширина, която е погълнала огромен стълб за осветление.

(Във видеото може да научите повече за: Огромна дупка се отвори на натоварено кръстовище в Китай)

Според местни съобщения пропадането в центъра на парка "Гордън Мур" в Алтън, Илинойс, е станало над варовикова мина в сряда сутринта.

A sinkhole said to be up to 100ft deep and just as wide opened up in the middle of a field of football pitches in the US state of Illinois.



